С костюмом помогла мама: уральская стримерша поразила подписчиков образом пиратки из League of legends
Анастасия Уксусова выросла в Полевском и окончила журфак УрФУ
Фото: Instagram
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Уральская стримерша Анастасия Уксусова поразила поклонников новым образом пиратки из League of legends. Именно этому персонажу был посвящен ее последний пост в Instagram. Сама Анастасия призналась, что костюм ей помогла делать мама.
Настя Уксусова порадовала подписчиков образом пиратки из League of legends
- Лайк маме за генетику, - пишут в комментариях подписчики.
Ранее мы писали, что Анастасия выросла в Полевском и окончила факультет журналистики УрФУ. Затем переехала в Санкт-Петербург.
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ИСТОЧНИК KP.RU