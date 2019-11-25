С костюмом помогла мама: уральская стримерша поразила подписчиков образом пиратки из League of legends

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-25T09:37:12+03:00

Анастасия Уксусова выросла в Полевском и окончила журфак УрФУ

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Уральская стримерша Анастасия Уксусова поразила поклонников новым образом пиратки из League of legends. Именно этому персонажу был посвящен ее последний пост в Instagram. Сама Анастасия призналась, что костюм ей помогла делать мама.

uksauksa Настя Уксусова порадовала подписчиков образом пиратки из League of legends

- Лайк маме за генетику, - пишут в комментариях подписчики.

Ранее мы писали, что Анастасия выросла в Полевском и окончила факультет журналистики УрФУ. Затем переехала в Санкт-Петербург.

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ИСТОЧНИК KP.RU