2019-11-25T09:37:12+03:00
Общество

С костюмом помогла мама: уральская стримерша поразила подписчиков образом пиратки из League of legends

Анастасия Уксусова выросла в Полевском и окончила журфак УрФУ
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Уральская стримерша Анастасия Уксусова поразила поклонников новым образом пиратки из League of legends. Именно этому персонажу был посвящен ее последний пост в Instagram. Сама Анастасия призналась, что костюм ей помогла делать мама.

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Настя Уксусова порадовала подписчиков образом пиратки из League of legends
1897 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Лайк маме за генетику, - пишут в комментариях подписчики.

Ранее мы писали, что Анастасия выросла в Полевском и окончила факультет журналистики УрФУ. Затем переехала в Санкт-Петербург.

Также вы можете посмотреть завораживающие образы Харли Квинн, Русалочки и Чудо-женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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