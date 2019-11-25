2019-11-25T09:11:18+03:00
Общество

«Повалил на землю и стал душить»: уральца отправили в колонию-поселение на три года за избиение полицейских

В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения
Мария Трапезникова
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Мужчина избил двух полицейских и отправился в колонию-поселение на три годаМужчина избил двух полицейских и отправился в колонию-поселение на три годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Североуральске под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в избиении двух полицейских при исполнении. Ночью 20 сентября сотрудники полиции выехали на вызов, где застали мужчину, который выражался нецензурной бранью и мешал соседям спать.

- Сотрудники полиции потребовали от него прекратить балаган, на что последний отказался. Он схватил одного из полицейских за форменную куртку в области груди и потребовал, чтобы они покинули место происшествия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полицейские попытались на него надеть браслеты, однако он вооружился деревянной палкой и ударил ей одного из сотрудников в плечо, после чего повалил на землю и стал душить.

- Это преступление мужчина совершил в период условного осуждения по приговорам Североуральского горсуда за аналогичные преступления, - добавили в прокуратуре.

В этот раз суд не стал смягчать наказание и отправил мужчину на три года и шесть месяцев в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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