«Повалил на землю и стал душить»: уральца отправили в колонию-поселение на три года за избиение полицейских

СЕГОДНЯ 09:10 2019-11-25T09:11:18+03:00

Мужчина избил двух полицейских и отправился в колонию-поселение на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В тот момент он был в состоянии алкогольного опьянения

Изменить размер текста: A A

В Североуральске под суд отправили местного жителя, которого обвиняют в избиении двух полицейских при исполнении. Ночью 20 сентября сотрудники полиции выехали на вызов, где застали мужчину, который выражался нецензурной бранью и мешал соседям спать.

- Сотрудники полиции потребовали от него прекратить балаган, на что последний отказался. Он схватил одного из полицейских за форменную куртку в области груди и потребовал, чтобы они покинули место происшествия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Полицейские попытались на него надеть браслеты, однако он вооружился деревянной палкой и ударил ей одного из сотрудников в плечо, после чего повалил на землю и стал душить.

- Это преступление мужчина совершил в период условного осуждения по приговорам Североуральского горсуда за аналогичные преступления, - добавили в прокуратуре.

В этот раз суд не стал смягчать наказание и отправил мужчину на три года и шесть месяцев в колонию-поселение.

ИСТОЧНИК KP.RU