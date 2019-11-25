«Просрочили паспорт, но продолжали работать»: из Екатеринбурга обратно на родину улетели 22 мигранта-нелегала

СЕГОДНЯ 08:54 2019-11-25T08:58:26+03:00

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Накануне из Кольцово обратно на родину, в Узбекистан, вылетели сразу 22 мигранта. Всех их выдворили сотрудники Федеральной миграционной службы за незаконное нахождение в РФ. Все они ехали на сельхоз работы в Белоярский район, но на 35 километре дублера Сибирского тракта их автобус остановили для проверки инспекторы ГИБДД.

- У пассажиров не оказалось документов, разрешающих пребывание на территории РФ. В течение долгого времени они находились на Урале нелегально, у многих уже давно закончился срок действия паспорта, но все же они продолжали работать, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

Всех нелегалов признали виновными в нарушении режима пребывания на территории РФ. Согласно закону их оштрафовали на две тысячи рублей и отправили обратно на родину.

В итоге вся компания судебными приставами была доставлена в аэропорт Кольцово, передана пограничникам и рейсом Ектаеринбург – Ташкент отправлена домой. Их перелет домой был оплачен родственниками.

ИСТОЧНИК KP.RU