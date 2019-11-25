«Шла в наушниках и ничего не слышала»: в Нижнем Тагиле иномарка сбила девочку-подростка
Минувшим вечером в Нижнем Тагиле произошло серьезное ДТП, в результате которого сильно пострадала 14-летняя девочка-подросток. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, но не посмотрела по сторонам и не заметила приближающуюся иномарку Toyota.
- В момент ДТП девочка шла в наушниках, соответственно внимание ее было отвлечено, она даже не услышала приближающийся автомобиль, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
Из-за сильного удара она получила ушиб головного мозга, тупую травму живота и перелом ноги. Ее бригадой реанимации госпитализировали в местную горбольницу.
Сейчас с ситуацией разбираются сотрудники ГИБДД. Вся информация по ДТП будет направлена в подразделения по делам несовершеннолетних.
- Госавтоинспекция рекомендует родителям объяснить детям всю опасность использования наушников и других гаджетов во время перехода «зебры», - добавили в ГИБДД по Свердловской области.
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU