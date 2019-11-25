2019-11-25T08:16:48+03:00
Общество

Из-за зимних бегунов вновь перекроют центр Екатеринбурга

Традиционный полумарафон пройдет 1 декабря, рассказываем, какие улицы придется объезжать
Мария Трапезникова
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Из-за полумарафона перекроют сразу несколько центральных улицИз-за полумарафона перекроют сразу несколько центральных улицФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центр Екатеринбурга в очередной раз перекроют из-за традиционного зимнего полумарафона, который состоится уже 1 декабря. Общественный транспорт, маршруты которого попадут под участок перекрытий, пустят в обход.

- Старт и финиш запланирован с площадки ККТ «Космос». Дистанция будет пролегать в основном по набережной городского пруда (по обеим сторонам) и частично по улицам 8 Марта, Бориса Ельцины и Челюскинцев, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Из-за этого с 9:00 до 14:00 будет перекрыто движение транспорта по улице Бориса Ельцина – от Челюскинцев до Ленина; по набережной Рабочей молодежи – от Химиков до 8 Марта; по Дзержинского – от Горького до входа на территорию спорткомплекса «Динамо». На этих же участках с 8:00 до 14:00 запретят автостоянку.

Полумарафон стартует в 10:30. Можно будет пробежать две дистанции на выбор – классический 21 километр и окороченный отрезок трассы длиной в 7 километров. На старте будет дежурить пункт медпомощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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