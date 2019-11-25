Главный автоэксперт Екатеринбурга теперь защищает водителей по всей России

СЕГОДНЯ 07:49 2019-11-25T07:51:15+03:00

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Главный автозащитник из Екатеринбурга Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России (ФАР). Об итогах голосования рассказали на официальном сайте ФАР.

- Выборы нового руководителя состоялись по инициативе экс-руководителя ФАР, Сергея Канаева, - отметили там. – За Максима проголосовали абсолютным большинством члены Координационного совета.

Теперь автоэксперт будет защищать не только водителей Свердловской области, чем он занимался последние семь лет, но и всех автолюбителей России.

- Уверен, за это время мы сделали немало полезного для уральских автовладельцев. Сейчас новый этап в жизни и новые возможности продолжать отстаивать интересы водителей на новом уровне, - рассказывает сам Максим у себя в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU