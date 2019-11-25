Главный автоэксперт Екатеринбурга теперь защищает водителей по всей России
Главный автозащитник из Екатеринбурга Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России (ФАР). Об итогах голосования рассказали на официальном сайте ФАР.
- Выборы нового руководителя состоялись по инициативе экс-руководителя ФАР, Сергея Канаева, - отметили там. – За Максима проголосовали абсолютным большинством члены Координационного совета.
Теперь автоэксперт будет защищать не только водителей Свердловской области, чем он занимался последние семь лет, но и всех автолюбителей России.
- Уверен, за это время мы сделали немало полезного для уральских автовладельцев. Сейчас новый этап в жизни и новые возможности продолжать отстаивать интересы водителей на новом уровне, - рассказывает сам Максим у себя в Facebook.
ИСТОЧНИК KP.RU