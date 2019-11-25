2019-11-25T07:51:15+03:00
Общество

Главный автоэксперт Екатеринбурга теперь защищает водителей по всей России

Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: Максим Едрышов в FacebookФото: Максим Едрышов в Facebook
Изменить размер текста:

Главный автозащитник из Екатеринбурга Максим Едрышов возглавил Федерацию автовладельцев России (ФАР). Об итогах голосования рассказали на официальном сайте ФАР.

- Выборы нового руководителя состоялись по инициативе экс-руководителя ФАР, Сергея Канаева, - отметили там. – За Максима проголосовали абсолютным большинством члены Координационного совета.

Теперь автоэксперт будет защищать не только водителей Свердловской области, чем он занимался последние семь лет, но и всех автолюбителей России.

- Уверен, за это время мы сделали немало полезного для уральских автовладельцев. Сейчас новый этап в жизни и новые возможности продолжать отстаивать интересы водителей на новом уровне, - рассказывает сам Максим у себя в Facebook.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Просрочили паспорт, но продолжали работать»: из Екатеринбурга обратно на родину улетели 22 мигранта-нелегала
«Шла в наушниках и ничего не слышала»: в Нижнем Тагиле иномарка сбила девочку-подростка
Из-за зимних бегунов вновь перекроют центр Екатеринбурга
Сергей Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от мыслей о второй ветке метро
РПЛ проверяет болельщиков «Спартака», которые оскорбили Артема Дзюбу на вчерашнем матче в Екатеринбурге
На футбольный матч «Урала» и «Спартака» пришли больше 14 тысяч зрителей
«Помогли поздравления мамам»: баскетболисты «Урала» обыграли одного из фаворитов Суперлиги-1
Новая неделя в Екатеринбурге начнется с небольшого похолодания
Остались только угольки: в уральском селе на площади 136 «квадратов» сгорели деревянный дом и гараж
«Очень эмоциональная и напряженная игра»: уральский «Автомобилист» обыграл ЦСКА
В высотках на Уралмаше продолжают гореть электрощитки
Последний матч уходящего года: «Урал» сыграл вничью со «Спартаком»
Больше всего уральцы любят американские автомобили
«Эта игра пощекотала нам нервишки»: уральские «лисички» вышли в финал Кубка России
«Машина превратилась в груду металла»: в центре Екатеринбурга легковушка врезалась в столб
Тушили на четырех машинах: на Урале сгорел деревянный жилой дом