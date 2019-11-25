Сергей Капков посоветовал Екатеринбургу отказаться от мыслей о второй ветке метро

СЕГОДНЯ 07:07 2019-11-25T07:15:00+03:00

По его словам, куда эффективней и дешевле запустить скоростной трамвай Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Накануне в рамках фестиваля «Слова и музыка свободы» с лекцией выступил экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков. Во время ответов на вопросы от затронул очень болезненную для екатеринбуржцев тему – строительство второй ветки метро. И отметил, что она в столице Урала не нужна.

- В Екатеринбурге метро не нужно. Нужен скоростной трамвай, - отметил Капков. – Метро – это дорого, другие города уже отказываются от него и переходят на более выгодный вариант.

Вместе с тем, власти Екатеринбурга уже начали проектировать вторую ветку. В 2019 году на подготовительные работы выделят порядка 250 миллионов рублей. из них 115 миллионов – из городской казны.

ИСТОЧНИК KP.RU