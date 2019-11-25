2019-11-25T06:29:09+03:00
Спорт

«Помогли поздравления мамам»: баскетболисты «Урала» обыграли одного из фаворитов Суперлиги-1

Игра была очень напряженной, но, в итоге, закончилась победой для нашей сборной со счетом 90:76
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба БК "Урал"Фото: пресс-служба БК "Урал"
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Накануне в ДИВСе прошел баскетбольный матч в рамках чемпионата Суперлиги-1. На паркете встретились екатеринбургский «Урал» и ревдинская команда «Темп-СУМЗ-УГМК», которая является неизменным фаворитом чемпионата и несколько лет подряд выигрывает медали.

«Урал» уже встречался с «Темпом» 12 ноября – тогда наша сборная уступила, однако сегодня парни решили отыграться и взять реванш.

- «Темп» начал очень уверенно, снайперы соперника Кирьянова, Артешин и Ключников, не давали поднять голову уральцам, - рассказали в пресс-службе БК «Урал». – Наша команда почти не атаковала с периметра, проиграла подбор и из-за этого после первой четверти уступала 13:24.

Фото: пресс-служба БК "Урал"

Фото: пресс-служба БК "Урал"

Во второй четверти «Уралу» все-таки удалось немного сбить прицел соперников. Нашей сборной не хватало травмированных Александрова и Афанасьева, к тому же из-за травмы еще во второй четверти в глубокий запас сел американский легионер Джеймс Уайт. В трудную минуту в игру включился молодой разыгрывающий Александр Гаврилов. Именно его участие помогло «Уралу» вырваться во второй четверти и вплотную подойти к сопернику.

В третьей четверти «Урал» едва не догнал соперника, но лидер ревдинцев Федор Ключников забил трехочковый и сохранил первенство своей команды.

- Перелом случился в четвертой четверти. Игроки «Урала» поймали кураж, Гаврилов, Аусейс и Семенюк разрывали оборону соперника, при этом наши парни так здорово укрепил свою защиту, что гости почти ничего не могли забить ни с периметра, ни из-под кольца, - добавили в пресс-службе БК «Урал».

Фото: пресс-служба БК "Урал"

Фото: пресс-служба БК "Урал"

В итоге за 10 минут уральцы набрали 37 очков и выиграли матч со счетом 90:76.

- Это очень ценная победа, поскольку у нас серьезные кадровые потери, - отметил после игры главный тренер «Урал» Михаил Карпенко. – Мы терпели, держались. Возможно, очень трогательное поздравление с Днем мамы в начале игры помогло ребятам проявить свои лучшие качества.

Это уже третья победа баскетболистов в девяти матчах чемпионата. Теперь наша команда находится на 9 месте в турнирной таблице. В следующий раз «Урал», в качестве реванша в 1/8 финала Кубка России, встретится с «Темпом» на их паркете, в Ревде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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