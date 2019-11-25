2019-11-25T06:03:37+03:00
Общество

Новая неделя в Екатеринбурге начнется с небольшого похолодания

В целом, будет умеренно прохладная погода без снега и дождя
Мария Трапезникова
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Новая неделя начнется с похолоданияНовая неделя начнется с похолоданияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Конец прошлой недели в Екатеринбурге запомнился легкой оттепелью – выходные в столице Уралом прошли с легким пушистым снегом и стабильным -2…0. В начале этой недели горожан ждет небольшое похолодание. Рассказываем, что пророчат Екатеринбургу синоптики из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 25 ноября, будет облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха опустится до -4…-6.

В ночь на 26 ноября будет также облачно с прояснениями и обойдется без осадков. Воздух остынет до -10, а днем потеплеет до -6…-8.

В ночь на 27 ноября еще чуть-чуть похолодает – до -11. Днем температура составит -6…-8. Ни снега, ни дождя в этот день не будет.

В некоторых районах Свердловской области похолодание будет несколько значительней – столбики термометров ночью опустятся до -20, и пройдут снегопады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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