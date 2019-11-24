Остались только угольки: в уральском селе на площади 136 «квадратов» сгорели деревянный дом и гараж
Этим утром в Горноуральском ГО произошел крупный пожар. В селе Покровское по улице Бондина сгорел частный деревянный дом. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 10:49, на место выехали 10 спасателей на четырех спецмашинах.
- На площади в 136 «квадратов» полностью сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом, огонь также перекинулся на стоящий рядом гараж и сильно повредил стены, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Огонь потушили через час, в 11:49. Разбирать сгоревшие конструкции закончили только к 16:30. По данным МЧС, к счастью, никто из жильцов не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU