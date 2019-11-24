Остались только угольки: в уральском селе на площади 136 «квадратов» сгорели деревянный дом и гараж

СЕГОДНЯ 18:59 2019-11-24T18:59:46+03:00

К счастью, обошлось все без пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

К счастью, никто в пожаре не пострадал

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Этим утром в Горноуральском ГО произошел крупный пожар. В селе Покровское по улице Бондина сгорел частный деревянный дом. Диспетчеры МЧС получили сообщение в 10:49, на место выехали 10 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в 136 «квадратов» полностью сгорели деревянные надворные постройки и частный жилой дом, огонь также перекинулся на стоящий рядом гараж и сильно повредил стены, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь потушили через час, в 11:49. Разбирать сгоревшие конструкции закончили только к 16:30. По данным МЧС, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU