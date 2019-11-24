«Очень эмоциональная и напряженная игра»: уральский «Автомобилист» обыграл ЦСКА

СЕГОДНЯ 18:41 2019-11-24T18:42:27+03:00

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Сегодня уральский «Автомобилист» открыл новую серию домашних матчей. На этот раз хоккеисты встретились на льду с московским ЦСКА. И эта встречая получилась очень эмоциональной и напряженной.

Несмотря на обилие моментов, в первом периоде счет не открыл никто. А во втором, после серии удалений с обеих сторон, Вячеслав Литовченко вывел нашу команду вперед.

- На 50-ой минуте Дэн Секстон, для которого эта игра была уже трехсотой в КХЛ, удвоил преимущество хозяев, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист». – Однако вскоре Кирилл Капризов забросил очень хитрую шайбу, сократив разрыв до минимума.

Последние полторы минуты гости меняли вратаря на шестого полевого, а за 12 секунд до итоговой сирены «Автомобилист» остался в меньшинстве. Но, в итоге, выстоял и довел игру до грандиозной победы – 2:1.

ИСТОЧНИК KP.RU