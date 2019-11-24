«Эта игра пощекотала нам нервишки»: уральские «лисички» вышли в финал Кубка России
Сегодня состоялся полуфинальный матч Кубка России по женскому баскетболу, на котором встретился действующий чемпион Евролиги страны УГМК и оренбургскую сборную «Надежда».
Уже в первой четверти УГМК доказал свой высокий статус, выдав рывок – 16:1. Набирать очки с игры они позволили соперницам лишь в конце первой десятиминутки.
- При этом сами они в полной мере умело использовали весь свой арсенал: активно двигали и делились мячом, сплоченно защищали подступы к своему кольцу, борясь на каждом сантиметре площадки, - рассказали в пресс-службе БК УГМК.
Фото: пресс-служба БК УГМК
По ходу второго десятиминутного отрезка «Надежде» удалось отыграть лишь несколько баллов разницы. Третий отрезок времени стал определяющим, «лисицы» начали его с сухого внушительного рывка – 14:0, доведя преимущество в счете в свою пользу до максимальных 27 очков.
-«Надежда» не сдавалась и пыталась отыграться, но у них не получилось, потому что «лисицы» полностью контролировали ход игры, - добавили в пресс-службе. – Эта игра пощекотала нам нервишки, но мы все равно победили.
Итоговый счет составил 80:61 в пользу УГМК. В финале Кубка России, который пройдет 22 декабря, наша сборная встретится с одним из победителей полуфинальной пары: «Динамо» (Курск) – «Динамо» (Новосибирск).
ИСТОЧНИК KP.RU