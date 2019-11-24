2019-11-24T14:36:18+03:00
Происшествия

«Машина превратилась в груду металла»: в центре Екатеринбурга легковушка врезалась в столб

Сильно пострадали два пассажира, их реанимацией доставили в горбольницу №23
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"Фото: сообщество "Инцидент Екатеринбург"
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Минувшей ночью, около 2:10, в центре Екатеринбурга произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два пассажира. В районе улицы Малышева у дома №150 автомобиль «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в столб

- Водитель ехал по Малышева со стороны Комсомольской в сторону Студенческая, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в столб, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Удар был такой силы, что вся передняя часть автомобиля смялась и превратилась в груду металла. В момент аварии в салоне находилось еще два пассажира 32 лет. Бригада реанимации срочно госпитализировала их в горбольницу №23. У одного диагностировали ушиб мягких тканей головы, у другого – закрытую черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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