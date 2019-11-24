«Машина превратилась в груду металла»: в центре Екатеринбурга легковушка врезалась в столб

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-24T14:36:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Минувшей ночью, около 2:10, в центре Екатеринбурга произошло жесткое ДТП, в результате которого пострадали два пассажира. В районе улицы Малышева у дома №150 автомобиль «ВАЗ-2114» не справился с управлением и врезался в столб

- Водитель ехал по Малышева со стороны Комсомольской в сторону Студенческая, не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в столб, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Удар был такой силы, что вся передняя часть автомобиля смялась и превратилась в груду металла. В момент аварии в салоне находилось еще два пассажира 32 лет. Бригада реанимации срочно госпитализировала их в горбольницу №23. У одного диагностировали ушиб мягких тканей головы, у другого – закрытую черепно-мозговую травму.

ИСТОЧНИК KP.RU