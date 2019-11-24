2019-11-24T13:08:05+03:00
Происшествия

Тушили на четырех машинах: на Урале сгорел деревянный жилой дом

К счастью, никто не пострадал
Мария Трапезникова
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Площадь пожара составила 64 квадратных метраПлощадь пожара составила 64 квадратных метраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Этим утром в Ивделе произошел крупный пожар. На улице Октябрьская Набережная загорелся частный деревянный дом. Диспетчеры МЧС получили информацию в 8:41, на место сразу же выехали 14 спасателей на четырех спецмашинах.

- На площади в 64 «квадрата» полностью сгорела кровля, повреждено перекрытие и домашнее имущество в частном жилом доме, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, в пожаре никто не пострадал. Огонь потушили чрез 20 минут, в 8:59. А к 11:52 закончили разбирать сгоревшие конструкции.

Накануне мы писали, что в поселке Ис, что под Нижней Турой, из-за сильного пожара без крыши над головой остались 45 человек. Тем же вечером свердловское правительство выделило всем погорельцам на помощь миллион рублей. А многие неравнодушные люди стали собирать гуманитарную помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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