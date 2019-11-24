В Екатеринбурге школьников стали лучше кормить

СЕГОДНЯ 12:27 2019-11-24T12:27:03+03:00

Комиссия прошлась по нескольким школам города и осталась довольна изменениями

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В Екатеринбурге школьное питание значительно прибавило в разнообразии. Теперь школьники могут угоститься пловом, новыми булочками с куркумой, а также продуктами с полезными биологически активными веществами.

Межведомственная комиссия по организации питания прошлась по школам №6 и №29 и осталась довольна изменениями.

- Члены комиссии оценили соблюдение санитарных норм в столовых и пищеблоках, меню и рецептуру блюд, документооборот по льготному питанию, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. – Специалисты осмотрели складские помещения и проверили условия хранения продуктов.

Сейчас в школьное питание активно вводятся биологически активные вещества: отруби, мука зародышей пшеницы, льняное масло, морские бурые водоросли и йодированная соль. Также большинство детей перешли на горячее питание.

- Дети все чаще используют «Е-карту» для оплаты в столовых: это позволяет избежать контакта с грязными купюрами и монетами, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU