«За срыв будем штрафовать и судиться»: глава Екатеринбурга проехался по городу и проверил тротуарную плитку

СЕГОДНЯ 11:56 2019-11-24T11:58:45+03:00

В целом он остался доволен ходом работ, хоть и нашел огромное количество недоработок

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Сегодня утром глава Екатеринбурга Александр Высокинский устроил обход главных проблемных улиц города, где подрядчики затянули сроки и вовремя не уложили тротуарную плитку. Напомним, что из-за этого проверку начала даже прокуратура.

Первым пунктом личного обхода стал участок на проспекте Ленина между Карла Либкнетхта и Красноармейской.

- Высокинский указал на очевидные недоработки, строители взяли поручение под козырек и обещали устранить все замечания в оговоренные контрактом сроки, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Особое внимание мэр уделил благоустройству сквера за Оперным театром, с которым возникли наибольшие проблемы. Отметим, что ни властей, ни горожан не устраивали затянувшиеся работы на этом участке.

- Александр Высокински убедился, что оставшиеся работы по возведению спуска для маломобильных горожан и обустройству ротонд подходят к финалу, - добавили в пресс-службе. – Он напомнил подрядчикам, что принимать территории будет лично.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

Следующим проблемным объектом стал тротуар по Ленина – от Мамина-Сибиряка до Луначарского. Напомним, что именно на этом участке подрядчики постоянно срывали сроки, на него неоднократно выезжали проверяющие комиссии, но итоги постоянно откладывались.

- Ситуация хоть и меняется в лучшую сторону, но очень неоперативно. Фирму предупреждали не единожды о штрафах за срыв сроков согласно контракту, - рассказали в мэрии. – Высокинский предупредил подрядчика, указав, что за неисполнение обязательств городские власти будут применять все доступные санкции, включая штрафы и обращения в суд.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В итоге, глава города после личного объезда остался удовлетворен ходом работ, хоть и нашел огромное количество недоработок.

- Для нас жизненно важно закончить все работы в срок, обозначенные в контрактах и техзадании, - заметил Высокинский. – Жители города не должны чувствовать дискомфорт во время передвижения по Екатеринбургу.

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

ИСТОЧНИК KP.RU