2019-11-24T09:22:16+03:00
Происшествия

«Водителя увозила бригада реанимации»: в Екатеринбурге две легковушки столкнулись в лобовом ДТП

Один из водителей не справился с управлением и выехал на встречку
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Минувшим вечером, 23 ноября, в Екатеринбурге, на Егоршинском подходе, произошло еще одно серьезное ДТП, в результате которого пострадал один человек – там столкнулись две легковушки.

- Водитель автомобиля «ВАЗ-21150» двигался со стороны улицы Малышева в сторону Отдыха, не справился с управлением и выехал на встречку, - рассказали «Комсомолке» в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Там как раз ехала иномарка Daewoo Matiz.

На Егоршинском подходе произошло ДТП.Видео: сообщество "Инцидент Екатеринбург"

За рулем ее сидел мужчина 37 лет. Из-за сильного удара он получил ушиб грудной клетки и правого колена и бригадой реанимации был срочно доставлен в горбольницу №36. Водитель «ВАЗ» не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что следует быть предельно внимательными на дороге – особенно в темное время суток, следить за знаками и неукоснительно соблюдать ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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