В Екатеринбурге за 28 миллионов продают «бархатный» особняк

СЕГОДНЯ 07:38 2019-11-24T07:39:21+03:00

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В Совхозном поселке, на Цыганской улице, что в Екатеринбурге, продают огромный белый особняк в стиле «элегантной классике русского поместья». Его площадь – 443 квадратных метра, а отдать за него нужно будет 27,9 миллиона рублей. Дом имеет три жилых этажа, а весь интерьер выполнен в стиле арт-деко.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

- Есть два гаража на четыре машины. На первом этаже – холл с гардеробной, санузел, кухня-столовая, гостиная с большим камином, кабинет и зимний сад, - говорится в объявлении, опубликованном на сайте N1.RU. - На втором этаже – три спальни с гардеробными, два санузла и большой круглый балкон. Мансардный этаж выполнен в стиле «лофт» с санузлом и гардеробной. На цокольном этаже – котельная, мастерская, спортзал, домашний кинотеатр, который полностью оборудован и выполнен по всем правилам с отличной акустикой.

Фото: портал N1.RU

Фото: портал N1.RU

Отмечается, что у дома своя трансформаторная подстанция на 100 КВа, газ и скважина 80 метров с системой очистки воды. А еще двухэтажный гостевой дом-баня, выполненный из кедра, и беседка с мангальной зоной.

Фото: портал N1.RU

ИСТОЧНИК KP.RU