«Не увидел машину из-за капюшона»: на Эльмаше автомобилистка сбила 13-летнего школьника, выбежавшего на дорогу

СЕГОДНЯ 18:24 2019-11-23T18:29:26+03:00

С травмой головы его доставили в больницу

Изменить размер текста: A A

На Эльмаше в ДТП пострадал 13-летний ребенок. Школьник попал под машину, когда перебегал дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло днем 23 ноября в районе дома 30 на улице Краснофлотцев.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, школьника сбил автомобиль Peugeot 308. За его рулем сидела 34-летняя женщина. 11-летний стаж вождения не помог избежать аварии.

На место выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга

- В результате наезда 13-летний мальчик с места происшествия доставлен в 9 ДГБ, с предварительным диагнозом – ушиб мягких тканей волосистой части головы, - рассказали в ГИБДД.

Инспекторам автомобилистка рассказала, что ехала со скоростью 50 км/ч. Мальчик неожиданно возник на ее пути, когда выскочил на дорогу из-за стоящей машины.

- При переходе проезжей части в неустановленном месте мальчик не увидел приближающийся автомашину из-за капюшона, в результате чего был сбит автомашиной. Не дошел до перекрестка 250 метров, пояснили в ГИБДД.

На место аварии руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга. Точная причина аварии будет установлена в ходе расследования.

В ГИБДД напоминают, что переход в неположенном месте категорически запрещен. Именно это нарушение чаще всего приводит к тяжелым последствиям. Также в ведомстве попросили родителей поговорить с детьми и напомнить им о правилах дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU