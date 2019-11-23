Екатеринбург получит 196 миллионов для лечения рака
Екатеринбург получит 196 миллионов рублей бюджетных денег на диагностику рака. Эти средства пойдут на покупку оборудования для больниц и поликлиник. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат гордумы Константин Киселев.
- Получил ещё одно подтверждение, что деньги на диагностику онкологических заболеваний будут выделены. Это 196 миллионов на покупку оборудования для больниц и поликлиник города, - написал Киселев.
Также депутат уточнил, что эти деньги должна выделить свердловская область, ситуация находитя на контроле заместителей губернатора.
ИСТОЧНИК KP.RU