Екатеринбург получит 196 миллионов для лечения рака

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-23T13:31:26+03:00

Эти средства пойдут на покупку оборудования для больниц и поликлиник

Изменить размер текста: A A

Екатеринбург получит 196 миллионов рублей бюджетных денег на диагностику рака. Эти средства пойдут на покупку оборудования для больниц и поликлиник. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат гордумы Константин Киселев.

- Получил ещё одно подтверждение, что деньги на диагностику онкологических заболеваний будут выделены. Это 196 миллионов на покупку оборудования для больниц и поликлиник города, - написал Киселев.

Также депутат уточнил, что эти деньги должна выделить свердловская область, ситуация находитя на контроле заместителей губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU