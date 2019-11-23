2019-11-23T13:31:26+03:00
Общество

Екатеринбург получит 196 миллионов для лечения рака

Эти средства пойдут на покупку оборудования для больниц и поликлиник
Евгений Стоянов
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Деньги на оборудование выделит Свердловская областьДеньги на оборудование выделит Свердловская областьФото: Олег УКЛАДОВ
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Екатеринбург получит 196 миллионов рублей бюджетных денег на диагностику рака. Эти средства пойдут на покупку оборудования для больниц и поликлиник. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат гордумы Константин Киселев.

- Получил ещё одно подтверждение, что деньги на диагностику онкологических заболеваний будут выделены. Это 196 миллионов на покупку оборудования для больниц и поликлиник города, - написал Киселев.

Также депутат уточнил, что эти деньги должна выделить свердловская область, ситуация находитя на контроле заместителей губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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