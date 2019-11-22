СЕГОДНЯ 18:10 2019-11-22T18:10:54+03:00

Жителям столицы Урала нужно выбрать один из пяти предлагаемых вариантов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Екатеринбруржцы выберут, какие участки в городе благоустроят в первую очередь. Городские власти организовали сбор предложений. Жителям столицы Урала нужно выбрать один из пяти предлагаемых вариантов.

- Конечно же, каждый может предложить и другой вариант, который он считает наиболее достойным. Приоритетными общественными территориями являются также парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), дендрологический парк-выставка по улице Мира и парк 50-летия ВЛКСМ, - рассказали в администрации города.

Вот пять вариантов, отобранных членами муниципальной общественной комиссии:

1) набережная реки Ольховки, от пешеходного моста через реку Ольховку до улицы Готвальда;

2)сад имени Ф. Энгельса;

3)набережная Верх-Исетского пруда – реки Исети, от Малого Конного полуострова до улицы Папанина, включая территорию от набережной реки Исети до парка имени XXII Партсъезда;

4)площадь Субботников, общественное пространство перед спортивным центром «Верх-Исетский»;

5)летний парк «Уралмаш».

Чтобы предложить свой вариант можно заполнить опросный лист, сформированный в Google Формы, на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга. Также можно направить обращение с указанием темы «Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» в электронную приёмную.

И ещё один способ выразить своё мнение - направить обращение, содержащее предложения по адресу: проспект Ленина, 24а, кабинет 119 (для обращения организаций), кабинет 114 (для обращений граждан). График работы: с понедельника по четверг - с 9:00 до 18:00, в пятницу - до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. Предложения от горожан принимаются до 13 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU