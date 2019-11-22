СЕГОДНЯ 17:46 2019-11-22T17:46:01+03:00

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В Ивделе сотрудник службы исполнения наказаний присвоил деньги от продажи дров и попал под суд. Сейчас его обвиняют в присвоении и растрате. Преступления 44-летний мужчина совершил, когда временно работал начальником исправительной колонии №63.

- Обвиняемый присвоил и растратил находившиеся в его распоряжении денежные средства, полученные от деятельности исправительного учреждения по реализации дров населению, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Обвиняемый потратил больше 43 тысяч рублей. Деньги обвиняемый потратил на оплату ремонта своей квартиры. Кроме того он купил запчасти и заплатил за ремонт машины своего ремонтника. Автомобиль чинили осужденные в гараже ИК-63. Сотрудник службы исполнения наказаний дал одному из осуждённых указание о занижении объёма производимых работ и количества часов, затраченных на ремонт этой машины. Своими действиями мужчина превысил должностные полномочия. Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU