Ехал в патрульной машине и крыл силовиков матом: на Урале осудили парня, оскорбившего полицейских

СЕГОДНЯ 16:30 2019-11-22T16:30:41+03:00

Полицейские везли парня в отдел, чтобы составить на него протокол о нарушении Фото: Алексей БУЛАТОВ

СК завел на 23-летнего парня дело об «Оскорблении представителя власти»

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В Кировграде осудили 23-летнего парня, обматерившего полицейских. Его признали винновым по статье «Оскорбление представителя власти». Расследованием этого дела занимался СКР.

Дебошир оказался на скамье подсудимых из-за случая, произошедшего в июне. Жители поселка Нейво-Рудянка пожаловались кировградским полицейским на пьяного дебошира.

На место приехал участковый вместе с водителем-полицейским. Силовики представились, а потом решили отвезти молодого человека в отдел для составления на него административного протокола.

Поездка выдалась «веселой». Пока пьяного парня везли в отдел, тот крыл полицейских отборным матом. Видимо, о том, что за это предусмотрено наказание парень не догадывался.

- Находясь в служебном автомобиле, пьяный молодой дебошир в присутствии посторонних, высказал в адрес полицейских оскорбления в неприличной форме, то есть публично оскорбил представителей власти при исполнении ими своих должностных обязанностей, - рассказывают «КП» в следственном отделе СКР по городу Кировграду.

Теперь за свою несдержанность парню придется бесплатно работать на благо государства. Суд назначил ему 200 часов обязательных работ.

Недавно в Кировграде СК закончил расследование против мужчины, ударившего полицейского. Участковый попытался защитить женщину от пьяного дебошира, но получил удар локтем в нос.

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ИСТОЧНИК KP.RU