2019-11-22T14:14:04+03:00
Общество

В Екатеринбурге рядом с «Калиной» снесут старый мост

На его месте, по улице Комсомольской через ж/д пути, построят новый
Мария Трапезникова
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Мэрия представила проект новой развязки у "Калины"Мэрия представила проект новой развязки у "Калины"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект новой развязки у концерна «Калина». Сейчас все документы и графики может изучить любой желающий – и оставить свой голос.

- Существующий мост по Комсомольской через ж/д пути планируется снести, а на его месте построить новый – длиной 331,15 метра. Он будет по две полосы в каждом направлении, - говорится в документации. – Так же планируется реконструировать мост через линию «Шарташ – Егоршино».

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

Велосипедистов и пешеходов изменения тоже коснутся. Так, для них запланировано строительство надземных и подземных переходов шириной в три метра. А на улицах Сибирский тракт, Анны Бычковой, Комсомольской и переулку Базовому построят велодорожки шириной 2,5 метра.

Фото: проектная документация

Фото: проектная документация

ИСТОЧНИК KP.RU

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