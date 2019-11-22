В Екатеринбурге рядом с «Калиной» снесут старый мост
Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект новой развязки у концерна «Калина». Сейчас все документы и графики может изучить любой желающий – и оставить свой голос.
- Существующий мост по Комсомольской через ж/д пути планируется снести, а на его месте построить новый – длиной 331,15 метра. Он будет по две полосы в каждом направлении, - говорится в документации. – Так же планируется реконструировать мост через линию «Шарташ – Егоршино».
Фото: проектная документация
Велосипедистов и пешеходов изменения тоже коснутся. Так, для них запланировано строительство надземных и подземных переходов шириной в три метра. А на улицах Сибирский тракт, Анны Бычковой, Комсомольской и переулку Базовому построят велодорожки шириной 2,5 метра.
Фото: проектная документация
ИСТОЧНИК KP.RU