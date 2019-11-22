В Екатеринбурге рядом с «Калиной» снесут старый мост

СЕГОДНЯ 14:13 2019-11-22T14:14:04+03:00

На его месте, по улице Комсомольской через ж/д пути, построят новый

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Администрация Екатеринбурга выставила на общественные обсуждения проект новой развязки у концерна «Калина». Сейчас все документы и графики может изучить любой желающий – и оставить свой голос.

- Существующий мост по Комсомольской через ж/д пути планируется снести, а на его месте построить новый – длиной 331,15 метра. Он будет по две полосы в каждом направлении, - говорится в документации. – Так же планируется реконструировать мост через линию «Шарташ – Егоршино».

Фото: проектная документация

Велосипедистов и пешеходов изменения тоже коснутся. Так, для них запланировано строительство надземных и подземных переходов шириной в три метра. А на улицах Сибирский тракт, Анны Бычковой, Комсомольской и переулку Базовому построят велодорожки шириной 2,5 метра.

Фото: проектная документация

ИСТОЧНИК KP.RU