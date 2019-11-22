Под Екатеринбургом отреставрируют конную школу для детей
В Истоке, что под Екатеринбургом, отреставрируют одну из немногих в России конных школ, в которой дети могут заниматься бесплатно. Сейчас там занимаются больше 200 юных наездников в возрасте от 10 до 18 лет.
За счет средств городского бюджета строители уже приступили к проведению капремонта конюшни.
- В рамках плановых ремонтных работ подрядчики уже установили деревянный каркас, утеплив его и обшив снаружи фибролитовыми плитами, завершили капитальный ремонт кровли, установили окна и двери, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.
Кроме того, в той части конюшни, которая уже отремонтирована, обустроены восемь денников, что позволило разместить в них лошадей до начала холодов.
Согласно условиям муниципального контракта, полностью работы подрядчики закончат в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU