В новом графике движения поездов на СвЖД будут назначены «Ласточки» из Екатеринбурга в Пермь и Тюмень

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-22T13:03:35+03:00

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«Ласточки» в сообщении Пермь – Екатеринбург – Пермь и Тюмень – Екатеринбург – Тюмень появятся в новом графике движения поездов, который начнет действовать на сети российских железных дорог с 8 декабря 2019 года. Сеть маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электропоезда, на СвЖД планомерно расширяется.

Межрегиональные рейсы будут выполняться электропоездами ЭС1 «Ласточка» в стандартном пятивагонном исполнении (с местами для сидения) ежедневно в формате «Дневного экспресса». Перевозчик – Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (дочернее общество ОАО «РЖД»).

Из Перми «Ласточка» (№802) будет отправляться в 06:27 (здесь и далее время местное) и прибывать в Екатеринбург в 11:43 (через 5 часов 16 минут). В обратном направлении из Екатеринбурга (№803) отправление в 17:16 с прибытием в Пермь в 22:52 (в пути 5 часов 36 минут). Остановки – на станциях Бахаревка, Юг, Кукуштан, Кунгур, Кишерть, Шамары, Шаля, Коуровка, Первоуральск.

Из Тюмени «Ласточка» (№811) будет отправляться в 06:49 и прибывать в Екатеринбург в 11:49 (через 5 часов). Из Екатеринбурга (№814) отправление в 17:48, прибытие в Тюмень в 22:18 (в пути 4 часа 30 минут). Остановки – на станциях Тугулым, Юшала, Талица, Ощепково, Камышлов, Еланский, Богданович.

Приобрести билеты на «Ласточки» №№814/811 и №№803/802 можно будет в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» за 45 дней до начала поездки.

Стоимость проезда в направлении Екатеринбург – Пермь по полному тарифу на стандартные места составит 1052 рубля, в направлении Екатеринбург – Тюмень 938 рублей. Применяется график гибкого регулирования тарифов, согласно которому в различные календарные периоды можно приобрести билеты с понижающим либо повышающим коэффициентом. График опубликован на сайте РЖД в разделе «Пассажирам», «Сезонные изменения тарифов». Также действуют все виды льгот, установленные для пассажирских поездов дальнего следования.

Кроме вновь назначенных «Ласточек», в графике 2019/2020 гг. на СвЖД будет курсировать 73 пары пассажирских поездов, в том числе 44 пары скорых (пара – это два поезда, один из которых следует по маршруту в направлении «туда», другой – «обратно»).

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«Ласточки» – подвижной состав нового поколения, спроектированный с учетом российских климатических особенностей, технологических стандартов, специальных требований к безопасности и защите окружающей среды. В вагонах поддерживается оптимальный микроклимат, есть розетки для подзарядки мобильных устройств, специальные площадки для размещения крупногабаритного багажа и биотуалеты. Особое внимание уделено пассажирам с ограниченными возможностями здоровья – в составе имеются места для инвалидных колясок.