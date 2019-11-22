Екатеринбуржцы стали чаще ходить к психологам

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-22T11:46:50+03:00

За год столица Урала поднялась сразу на пять позиций

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Жители Екатеринбурга стали чаще ходить к психологам. К таким выводам пришли аналитики из сервиса «Авито», проанализировав статистику запросов на минувший год. Сейчас город находится на 11 месте, поднявшись сразу на пять позиций.

- Наибольший интерес у екатеринбуржцев вызывают психологи широкого профиля (70% от всех поисковых запросов горожан), - рассказали в пресс-службе сервиса. – Среди специалистов каких-то определенных направлений популярнее всего детские психологи (9%), 8% - психотерапевты, 7% - нейропсихологов и еще 6% - семейные психологи.

В целом по стране чаще всего к психологам ходят москвичи и петербуржцы. Интересно также, что наиболее часто к ним обращаются жители южных районов, а не северных, которых принято считать самыми депрессивными.

ИСТОЧНИК KP.RU