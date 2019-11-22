2019-11-22T11:27:13+03:00
Происшествия

Появилось видео перестрелки в Кольцово, в ходе которой у курьера украли 30 миллионов рублей

Мужчину ранили в ягодицу из травматического пистолета
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: скриншот видео Znak.сomФото: скриншот видео Znak.сom
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Камеры видеонаблюдения паркинга аэропорта Кольцово засняли момент нападения на курьера, у которого украли 30 миллионов рублей. Видеозапись опубликовала интернет-газета Znak.com.

Кража 30 млн рублей с парковки отеля у Кольцово.Видео: Znak.com

На кадрах видно, как двое мужчин открывают огонь и забирают чемодан с деньгами и скрываются за пределами парковки. По словам офциального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».

- К раскрытию преступления привлечены оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области, сказал полковник Горелых.

По данным «КП-Екатеринбург», украденные деньги принадлежат бизнесмену с «Таганского ряда». Наличные должны были перевезти в Киргизию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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