Появилось видео перестрелки в Кольцово, в ходе которой у курьера украли 30 миллионов рублей
Камеры видеонаблюдения паркинга аэропорта Кольцово засняли момент нападения на курьера, у которого украли 30 миллионов рублей. Видеозапись опубликовала интернет-газета Znak.com.
Кража 30 млн рублей с парковки отеля у Кольцово.Видео: Znak.com
На кадрах видно, как двое мужчин открывают огонь и забирают чемодан с деньгами и скрываются за пределами парковки. По словам офциального представителя свердловского главка полиции Валерия Горелых, уже возбуждено уголовное дело по статье «Разбой группой лиц по предварительному сговору с применением оружия».
- К раскрытию преступления привлечены оперуполномоченные уголовного розыска и подразделения по борьбе с организованной преступностью ГУ МВД России по Свердловской области, сказал полковник Горелых.
По данным «КП-Екатеринбург», украденные деньги принадлежат бизнесмену с «Таганского ряда». Наличные должны были перевезти в Киргизию.
ИСТОЧНИК KP.RU