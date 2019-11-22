В Екатеринбурге за 140 миллионов продают склады на ЖБИ

СЕГОДНЯ 10:29 2019-11-22T10:31:37+03:00

Рядом с участком складов находится новый ЖК на ЖБИ. Фото: Google Maps

На их месте разрешено построить несколько многоэтажек

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В Екатеринбурге, в районе ЖБИ, продают земельный участок, на котором сейчас стоят склады. Он находится на улице 40-летия Комсомола, 2б. Его продают с возможностью сноса всех складов и возведением на их месте пяти многоэтажек. Заплатить за участок придется 140 миллионов рублей.

- Площадь земли – 8 187 квадратных метров. Единоличная собственность, разрешенное целевое использование: Ж-5, разрешение на строительство пяти жилых домов не выше 25 этажей, - говорится в объявлении, опубликованном на портале N1.RU.

Фото: N1.RU

Кстати, рядом с участком находится ЖК «Рассветный». Продавец также уточняет, что склады можно выкупить по частям: 17,20 и 45 соток.

ИСТОЧНИК KP.RU