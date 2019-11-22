2019-11-22T09:48:26+03:00
Общество

Ломбард в центре Екатеринбурга оштрафовали на 250 тысяч за игнорирование указов банка

Юрлицо пыталось штраф обжаловать, но решение оставили без изменений
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Ломбард заплатит 250 тысяч рублейЛомбард заплатит 250 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В апреле 2019 года один из ломбардов в центре города получил предписание Банка России об устранении нарушений законодательства. Так, в договорах с клиентами заведение не отражало индивидуальные условия потребительского займа в виде таблицы.

- Также была завышена взыскиваемая процентная ставка за период просрочки обязательств по договорам, в договорах потребительского займа отсутствовало условие, содержащее запрет начисления задолженности по договорам, и еще ряд различных нарушений, - рассказали в пресс-службе Облсуда

Ломбарду следовали исправить все нарушения до середины мая, однако этого сделано не было. Тогда в июле ломбарду назначили штраф в виде 250 тысяч рублей.

- Юрлицо пыталось обжаловать решение суда, однако его оставили без изменений, - добавили в Облсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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