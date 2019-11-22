Ломбард в центре Екатеринбурга оштрафовали на 250 тысяч за игнорирование указов банка
В апреле 2019 года один из ломбардов в центре города получил предписание Банка России об устранении нарушений законодательства. Так, в договорах с клиентами заведение не отражало индивидуальные условия потребительского займа в виде таблицы.
- Также была завышена взыскиваемая процентная ставка за период просрочки обязательств по договорам, в договорах потребительского займа отсутствовало условие, содержащее запрет начисления задолженности по договорам, и еще ряд различных нарушений, - рассказали в пресс-службе Облсуда
Ломбарду следовали исправить все нарушения до середины мая, однако этого сделано не было. Тогда в июле ломбарду назначили штраф в виде 250 тысяч рублей.
- Юрлицо пыталось обжаловать решение суда, однако его оставили без изменений, - добавили в Облсуде.
ИСТОЧНИК KP.RU