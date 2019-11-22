2019-11-22T09:59:55+03:00
Дом. Семья

«Сделал кусь прежним хозяевам»: своенравная собака с бровями ищет новый дом в Екатеринбурге

Пятилетний кобель Диез остался без крыши над головой и теперь грустит в приюте для животных
Юлия СТАЛИНА
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Фото: "Центр Реабилитации Животных"Фото: "Центр Реабилитации Животных"
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В Екатеринбурге собака с бровями ищет новых хозяев. У пятилетнего кобеля по кличке Диез сложная судьба. Несколько лет назад пса подобрали на улице волонтеры, тут же животному с необычной внешностью нашли хозяев. Но что-то пошло не так. Собака с бровями оказалась своенравной и не смогла ужиться с новыми родителями.

- Диез сорвал коготь на прогулке или ещё где-то, и в порыве боли укусил сестру хозяина. И всё, стал сразу не нужен, - рассказывают волонтеры Центра реабилитации животных. – Вообще он очень ласковый, ведет себя как котик, любит сидеть на ручках. Больше всего не любит медицинских манипуляций.

Фото: "Центр Реабилитации Животных"

Фото: "Центр Реабилитации Животных"

Диезу пять лет, у него есть все прививки и он кастрирован. Сейчас волонтеры приюта ищут ему хозяев.

Кстати, в Центре реабилитации животных живет десятки кошек и собак, которые нуждаются в любви и ласки. Недавно волонтеры завели себе отдельный акаунт в Instagram, где можно выбрать для себя друга. Все вопросы задавайте по телефону: 8- 912-667-00-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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