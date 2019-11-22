В Екатеринбурге застройщика оштрафовали на 320 тысяч за сломанные деревья
В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района оштрафовала застройщика, который возводил жилой комплекс на территории лесного парка «Лесоводов России». К домам проводились все необходимые коммуникации, прокладывались теплосети.
- Постановлением правительства Свердловской области данный лесной парк отнесен к особо охраняемой природной территории областного значения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Проверка показала, что на участке между домом №5 ЖК и Кольцовским трактом имеются сильные повреждения трактором почвы и растительности. Сумма ущерба составила больше 420 тысяч рублей.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием оштрафовать застройщиков. Суд требования удовлетворил. Теперь застройщик обязан выплатить 320 тысяч рублей Министерству природных ресурсов и экологии региона. Помимо этого, еще четыре человека привлекли к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU