В Екатеринбурге застройщика оштрафовали на 320 тысяч за сломанные деревья

СЕГОДНЯ 08:21 2019-11-22T08:21:03+03:00

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В Екатеринбурге прокуратура Чкаловского района оштрафовала застройщика, который возводил жилой комплекс на территории лесного парка «Лесоводов России». К домам проводились все необходимые коммуникации, прокладывались теплосети.

- Постановлением правительства Свердловской области данный лесной парк отнесен к особо охраняемой природной территории областного значения, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Проверка показала, что на участке между домом №5 ЖК и Кольцовским трактом имеются сильные повреждения трактором почвы и растительности. Сумма ущерба составила больше 420 тысяч рублей.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием оштрафовать застройщиков. Суд требования удовлетворил. Теперь застройщик обязан выплатить 320 тысяч рублей Министерству природных ресурсов и экологии региона. Помимо этого, еще четыре человека привлекли к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU