Прокуратура разберется, почему часть жителей Екатеринбурга живет без отопления в холода

СЕГОДНЯ 07:18 2019-11-22T08:43:05+03:00

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Прокуратура Екатеринбурга, с привлечением районных прокуратур, решила проверить и разобраться, почему на улицах города из-за холодов резко начало прорывать трубы теплоснабжения.

- В ходе надзорных мероприятий будет проверена деятельность некоторых организаций в части своевременности исполнения обязательства по проведению ремонтов на теплосетях, магистралях, а также по устранению аварий и соблюдению прав граждан на бесперебойное обеспечение теплом и горячей водой, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Также в ведомстве выяснят, изучив информацию в СМИ, почему у жителей Уралмаша и Октябрьского района нет отопления.

- В настоящее время в прокуратуру вызваны должностные лица органов местного самоуправления и организация, ответственных за подачу тепла и воды в квартиры, - добавили в прокуратуре. – По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В пресс-службе ЕТК добавили, что ремонтные работы были завершены еще до запуска отопительного сезона. Сейчас специалисты проводят плановые обходы и диагностику теплосетей, своевременно обнаруживая повреждения.

- На сегодняшний день имеют место локальные повреждения, которые устраняются в оперативном порядке, - рассказали в пресс-службе. - Руководство ЕТК готово содействовать проведению прокурорской проверки, а также предоставить все необходимые материалы и документы.

ИСТОЧНИК KP.RU