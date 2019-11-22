2019-11-22T06:53:06+03:00
Общество

На Урале третьи сутки ищут сероглазого мужчину с одним зубом

Он ушел из дома 19 ноября, и с тех пор о нем ничего неизвестно
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО ABRISФото: ПСО ABRIS
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В Первоуральске волонтеры уже третьи сутки ведут поиски 47-летнего Ожиганова Олега Ивановича. Мужчина ушел из дома еще 19 ноября, с тех пор о нем ничего неизвестно. О пропаже рассказали в поисково-спасательном отряде ABRIS и отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Особые приметы: нет половины зубов – на верхней челюсти только один зуб, спереди.

Приметы: нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, темные короткие волосы, серые глаза.

На момент пропажи был одет в красную куртку с капюшоном, вязаную шапку черного цвета, черные спортивные штаны и черные сапоги-дутыши.

Фото: ПСО ABRIS

Фото: ПСО ABRIS

Если вы вдруг видели где-то Олега Ивановича или знаете, где он может находиться, сообщите об этом руководителю отряда ABRIS: 8 (961) 767-17-49 (Андрей Дюс).

ИСТОЧНИК KP.RU

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