На Урале третьи сутки ищут сероглазого мужчину с одним зубом
В Первоуральске волонтеры уже третьи сутки ведут поиски 47-летнего Ожиганова Олега Ивановича. Мужчина ушел из дома еще 19 ноября, с тех пор о нем ничего неизвестно. О пропаже рассказали в поисково-спасательном отряде ABRIS и отметили, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Особые приметы: нет половины зубов – на верхней челюсти только один зуб, спереди.
Приметы: нормальное телосложение, рост 175 сантиметров, темные короткие волосы, серые глаза.
На момент пропажи был одет в красную куртку с капюшоном, вязаную шапку черного цвета, черные спортивные штаны и черные сапоги-дутыши.
Фото: ПСО ABRIS
Если вы вдруг видели где-то Олега Ивановича или знаете, где он может находиться, сообщите об этом руководителю отряда ABRIS: 8 (961) 767-17-49 (Андрей Дюс).
ИСТОЧНИК KP.RU