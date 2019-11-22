Уральский «Автомобилист» обыграл «Авангард» со счетом 2:1

СЕГОДНЯ 06:20 2019-11-22T06:22:39+03:00

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Накануне в Балашихе прошел матч, на котором уральские хоккеисты из «Автомобилиста» встретились с одним из лидеров Восточной конференции КХЛ, «Авангардом».

- На восьмой минуте Брукс Мэйсек вывел нашу команду вперед, во втором периоде счет также не поменялся, - рассказали в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Очень долго уральцы держали оборону, однако в третьем периоде «Авангард» все-таки сумел перевести игру в овертайм. Решающую шайбу «Автомобилисту» помог забить Павел Дацюк. Он передал ее Георгию Белоусову, и тот сумел забить ее в чужие ворота.

Таким образом, итоговый счет составил 2:1 в пользу «Автомобилиста».

ИСТОЧНИК KP.RU