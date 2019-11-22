Под Екатеринбургом из горящей двухэтажки спасли 20 человек, включая маленьких детей
Поздним вечером 21 ноября в поселке Озерный, что под Режем, произошел крупный пожар в одном из домов по улице Пионерская. Диспетчеры МЧС получили вызов в 23:31, на место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.
- На площади в 15 «квадратов» полностью сгорело домашнее имущество, сильно повреждены стены, пол и потолок в квартире на втором этаже жилой двухэтажки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Еще до приезда бригады пожарных из дома самостоятельно выбрались 19 человек, включая двух маленьких детей. Одного человека пришлось эвакуировать спасателям. К счастью, все остались целы и невредимы.
Огонь потушили уже через 10 минут, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 00:59.
ИСТОЧНИК KP.RU