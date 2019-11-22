2019-11-22T06:03:54+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом из горящей двухэтажки спасли 20 человек, включая маленьких детей

К счастью, все остались целы и невредимы
Мария Трапезникова
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Все остались целы и невредимыВсе остались целы и невредимыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Поздним вечером 21 ноября в поселке Озерный, что под Режем, произошел крупный пожар в одном из домов по улице Пионерская. Диспетчеры МЧС получили вызов в 23:31, на место выехали 10 спасателей на трех спецмашинах.

- На площади в 15 «квадратов» полностью сгорело домашнее имущество, сильно повреждены стены, пол и потолок в квартире на втором этаже жилой двухэтажки, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Еще до приезда бригады пожарных из дома самостоятельно выбрались 19 человек, включая двух маленьких детей. Одного человека пришлось эвакуировать спасателям. К счастью, все остались целы и невредимы.

Огонь потушили уже через 10 минут, а разбирать сгоревшие конструкции закончили к 00:59.

ИСТОЧНИК KP.RU

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