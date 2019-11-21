СЕГОДНЯ 19:50 2019-11-21T19:51:22+03:00

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В Екатеринбурге мошенник выдает себя за волонтера поискового отряда «Лиза Алерт». Неизвестный просит деньги в социальных сетях. Человек, подписанный во ВКонтакте как Вячеслав Ахмедьянов после того, как волонтеры написали о нем в своей группе, удалил страницу.

- Данный человек, представляясь волонтёром «Лизы Алерт» является типичным мошенником. Увы, но и в таких ситуациях некоторые думают о собственной наживе. Запомните, никогда наши волонтёры не просят денег. Ни в каких ситуациях, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В «Лиза Алерт» просят обратить внимание, на то, что волонтёры никогда не используют отрядный логотип как аватар своей страницы.

Публикуем памятку от волонтерсокй организации, как не попасть на уловки мошенников, представляющихся сотрудниками «Лиза Алерт».

Просим вас быть внимательнее, помните, что мы:

- НЕ собираем деньги на поиск! Бензин, питание добровольцев, снаряжение - все это обеспечивается за наш счёт и за счёт организаций - партнёров отряда. Поэтому если вам говорят, что «мы поедем на поиск, если вы дадите деньги на бензин или на печать ориентировок» - значит, эти люди не из «Лиза Алерт». Помощь на поисках принимается только оборудованием или расходными материалами, никогда - деньгами;

- НЕ собираем средства для семьи пропавшего! Наша задача - поиск без вести пропавшего человека, оказанием других видов помощи занимаются другие специализированные организации, государственные и автономные (организация лечения, улучшение жилищных условий, материальная помощь и так далее);

- НЕ проводим платные занятия для детей и их родителей! Лекции, занятия и квесты, которые проводит «Лиза Алерт», абсолютно бесплатны;

- НЕ обучаем за деньги добровольцев поисковым дисциплинам! Наши учения и «обучалки» бесплатны для всех желающих;

- НЕ собираем деньги на обращение к экстрасенсам! Во-первых, за всё время существования отряда экстрасенсы ни разу не помогли в поисках, поэтому мы с ними не работаем, во-вторых, мы в принципе ни на что не собираем деньги;

- НЕ ставим ящики для пожертвований! Ещё раз напомним: мы не принимаем финансовую помощь - только расходные материалы и оборудование;

- НЕ проводим платные встречи с представителями отряда! Все такие встречи совершенно бесплатны;

- НЕ собираем деньги на вертолеты/водолазов/БПЛА и прочее для поисков! На наших поисках или работают отрядные специалисты со своим оборудованием, или мы привлекаем специализированные поисковые организации с собственным оборудованием, которые также помогают вам на безвозмездной основе;

- НЕ просим оплатить наши услуги родных пропавшего! Ни в начале, ни во время, ни в конце поиска мы не возьмем деньги за то, что мы добровольно откликнулись на зов о помощи. Мы не берём деньги за то, что нашли!

Если вы столкнулись с любым из этих или с каким-либо другим способом сбора денег от имени отряда «Лиза Алерт», ни в коем случае не платите мошенникам. Проверить информацию можно на горячей круглосуточной линии отряда 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU