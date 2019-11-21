2019-11-21T17:51:38+03:00
Общество

«Пинал обутыми ногами»: на Урале мужчину отправили за решетку за убийство матери

Он проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима
Алина СУРИНА
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Мужчина с мамой жили в АлапаевскеМужчина с мамой жили в АлапаевскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале мужчину отправили за решетку за убийство матери. Он проведет 10 лет в исправительной колонии строгого режима. В Алапаевском суде рассказали, что Сергей Кротов в августе напился и избил мать из «личных неприязненных отношений».

- Кротов нанес сидящей на диване своей матери не менее 4 ударов руками в область головы, отчего потерпевшая упала на пол, после нанес не менее 9 ударов обутыми в обувь ногами в область туловища, верхних и нижних конечностей, чем причинил различные телесные повреждени, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

От полученных травм женщина скончалась в «Алапаевской городской больнице». Ее сына обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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