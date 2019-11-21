Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье
Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье. Константин Киселев уверен, что его шантажируют, чтобы он отказался от своих убеждений.
- Продолжение истории с угрозами. Вчера мы решили, что цель угроз - напугать, заставить отказаться от того, что делал и делаю. И мы всей семьёй решили не поддаваться, - написал Константин Киселев на своей странице в Facebook.
СМС которую присылали помощнице депутата
СМС присылали и помощнице депутата. Ей угрожали расправой над сыном - инвалидом. Заявление она написала еще вчера. Женщина побоялась выходить из дома, поэтому сотрудники полиции приехали к ней сами.
Напомним, Константин Киселев активно выступал за проведение референдума и был противником строительства в сквере.
ИСТОЧНИК KP.RU