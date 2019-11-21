2019-11-21T17:29:52+03:00
Общество

Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье

Константин Киселев уверен, что его шантажируют
Алина СУРИНА
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Депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев написал заявление в полицию после угроз его близкимДепутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев написал заявление в полицию после угроз его близкимФото: Алексей БУЛАТОВ
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Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье. Константин Киселев уверен, что его шантажируют, чтобы он отказался от своих убеждений.

- Продолжение истории с угрозами. Вчера мы решили, что цель угроз - напугать, заставить отказаться от того, что делал и делаю. И мы всей семьёй решили не поддаваться, - написал Константин Киселев на своей странице в Facebook.

СМС которую присылали помощнице депутата

СМС которую присылали помощнице депутата

СМС присылали и помощнице депутата. Ей угрожали расправой над сыном - инвалидом. Заявление она написала еще вчера. Женщина побоялась выходить из дома, поэтому сотрудники полиции приехали к ней сами.

Напомним, Константин Киселев активно выступал за проведение референдума и был противником строительства в сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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