СЕГОДНЯ 17:24 2019-11-21T17:29:52+03:00

Депутат Гордумы Екатеринбурга Константин Киселев написал заявление в полицию после угроз его близким Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

Депутат Гордумы Екатеринбурга написал заявление в полицию, после угроз убийством его семье. Константин Киселев уверен, что его шантажируют, чтобы он отказался от своих убеждений.

- Продолжение истории с угрозами. Вчера мы решили, что цель угроз - напугать, заставить отказаться от того, что делал и делаю. И мы всей семьёй решили не поддаваться, - написал Константин Киселев на своей странице в Facebook.

СМС которую присылали помощнице депутата

СМС присылали и помощнице депутата. Ей угрожали расправой над сыном - инвалидом. Заявление она написала еще вчера. Женщина побоялась выходить из дома, поэтому сотрудники полиции приехали к ней сами.

Напомним, Константин Киселев активно выступал за проведение референдума и был противником строительства в сквере.

ИСТОЧНИК KP.RU