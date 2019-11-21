В Свердловском Минздраве подтвердили, что новые правила медосмотра для водителей будут отложены

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-21T16:50:56+03:00

Пока не понятно, на сколько приостановили новую инициативу Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С 22 ноября по инициативе Минздрава в России должны были начать действовать новые правила получения справок для водительских прав. Водителям (и тем, кто собирается ими стать) в обязательном порядке пришлось бы сдавать анализы на наркотики. Также медики должны были брать кровь, чтобы узнать, нет ли у водителя склонности к хроническому алкоголизму.

Ради новой инициативы уральцам пришлось бы раскошелиться, отдав за исследование крови и мочи дополнительные 4759 рублей. Кроме того, в Екатеринбурге такие анализы могла проводить только Областная наркологическая больница. Свердловское правительство призывало автомобилистов заранее записаться на получение справки, так как ее получение могло затянуться на несколько недель.

С раннего утра 21 ноября по всей стране водители начали выстраиваться в огромные очереди к медцентрам. Они рассчитывали в последний день успеть сделать справку по прежней цене, избежав дополнительной волокиты со сдачей крови и мочи.

По-видимому, информация об огромных очередях водителей по всей стране дошла и до Минздрава. Днем 21 ноября заместитель министра Министерства здравоохранения Олег Салагай сделал сенсационное заявление, сказав, что новый порядок медосмотра для водителей будет отложен. Это было сделано «с учётом обеспокоенности граждан».

Информацию о приостановке инициативы чиновник написал у себя в Telegram-канале.

Пресс-секретарь свердловского Минздра Константин Шестаков в разговоре с «Комсомолкой» подтвердил, что введение новых правил медосмотра отложены.

- Есть заявление замминистра Салагая. Мы ждем официального документа. Мы, как орган государственной власти, подчиняемся принятым документам. То, что Олег Олегович сделал такое заявление это точно.

ИСТОЧНИК KP.RU