2019-11-21T16:49:08+03:00
Общество

Екатеринбуржцев приглашают бесплатно пройти осмотр у специалистов для профилактики онкологических заболеваний

Публикуем адреса поликлиник, где проходит «Субботник против рака»
Алина СУРИНА
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Пройти осмотр специалистов для диагностики онкологических заболеваний можно будет в эту субботуПройти осмотр специалистов для диагностики онкологических заболеваний можно будет в эту субботуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцев приглашают бесплатно пройти осмотр у специалистов для профилактики онкологических заболеваний. «Субботник против рака» пройдет 23 ноября с 9:00 до 15:00 в 11-ти городских поликлиниках.

- Профилактические осмотры в рамках акции "Субботник против рака" очень эффективны для выявления онкологических заболеваний. Только в октябре муниципальные поликлиники осмотрели 715 человек, из них 81 процент - это женщины. Радует то, что большая часть посетителей акции - люди трудоспособного возраста от 25 до 54 лет. Подозрения на предраковые и онкологические заболевания были выявлены у 71 пациента, в том числе у 4 процентов мужчин и у 11 процентов женщин, - рассказал начальник Управления здравоохранения Администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

В этом году «Субботник против рака» уже посетили 4 643 человека. Подозрения на онкологические заболевания выявили у 11 процентов. Для того чтобы пройти осмотр у специалистов нужно записаться на «Субботник против рака» по телефону Единой городской регистратуры: 204-76-76. Не забудьте взять с собой на приём полис ОМС и паспорт.

Адреса поликлиник, в которых проводится «Субботник против рака»:

- ЦГКБ № 1 (проспект Ленина, 52);

- МБУ ЦГБ № 2 (улица Московская, 2);

- МАУЗ ЦГБ № 3 (улица Бебеля, 160);

- ЦГКБ № 6 (переулок Сапёров, 3);

- МБУ ЦГБ №7 (улица Сыромолотова, 19);

- МАУ ЦГБ № 20 (переулок Короткий, 2);

- МАУ ЦГКБ № 23 (улица Старых Большевиков, 9);

- ЦГКБ № 24 (переулок Рижский, 16; улица Академика Шварца, 14 г);

- МАУ ГКБ № 14 (переулок Суворовский, 5);

- МО «Новая больница» (улица Заводская, 29);

- Ситидок-Урал (ООО «Клиника Павлова», улица Байкальская, 38).

ИСТОЧНИК KP.RU

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