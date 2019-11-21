СЕГОДНЯ 16:19 2019-11-21T16:22:25+03:00

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На вертолете из Краснотурьинска в Екатеринбург экстренно доставили троих детей. Их эвакуировали в больницы столицы Урала для дальнейшего лечения. Дети были в тяжелом состоянии. Новый вертолет МИ-8 совершил такой полет впервые. Ранее медицинскую эвакуацию в области осуществляли только воздушные судна, которые могли взять на борт лишь одного пациента.

- Первый рейс с максимальной нагрузкой состоялся накануне, когда из отделения реанимации Краснотурьинской городской больницы понадобилась эвакуация троих детей с сопровождением авиамедицинской бригады. На борту вертолета находится все необходимое реанимационное оборудование, предназначенное для полноценного оказания медицинской помощи во время полета. Один из малышей транспортировался в специальном неонатальном кювезе, - рассказали в департаменте информационной политики.

Фото: департамент информационной политики

10-месячная девочка из Ивделя с ожогами и 5-летний мальчик, пострадавший в ДТП в Североуральске, были госпитализированы в детскую городскую клиническую больницу №9. Самая маленькая из пациентов - месячная девочка с врожденной патологией была госпитализирована в областную детскую клиническую больницу.

Фото: департамент информационной политики

Новый вертолет может принять на борт одновременно от двух до шести пациентов и без дозаправки преодолеть 500 километров. Как рассказали в центре медицины катастроф, новый вертолет позволит увеличить количество пациентов, одновременно эвакуируемых из удаленных городов и труднодоступных территорий. Кроме того он повысит скорость их госпитализации в специализированные медицинские организации.

ИСТОЧНИК KP.RU