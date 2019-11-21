Самая знаменитая в СССР екатеринбургская телебашня отметила 60-летие

СЕГОДНЯ 14:02 2019-11-21T15:37:48+03:00

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Одной из самых знаменитых телебашен Екатеринбурга времен СССР, которая находится на улице Блюхера, сегодня исполнилось 60 лет. Однако вместо того, чтобы выйти на пенсию и доживать свои дни, она продолжает работать - сейчас оттуда ведется радиовещание.

Башня была возведена Министерством связи Советского Союза, ключевой точкой на всей протяженности линии (в почти две тысячи километров) стала монолитная железобетонная вышка в Свердловске. Ее диаметр - почти 9 метров с 17 этажами. Размеры - 94 метра в высоту (это как 32-этажное здание) с толщиной стен от 15 до 40 сантиметров.

До 80-х годов башня была единственной точкой в городе, которая могла вести прием и передавать телесигналы. До перехода на «цифру» она была основным передатчиком эфиров - для приема сигналов использовались гигантские наружные антенны. Однако летом этого года от них наконец избавились.

ИСТОЧНИК KP.RU