2019-11-21T13:39:23+03:00
Общество

Уралец выложил на YouTube ролик, в котором оскорбляет полицейского, и попал на обязательные работы

Ему назначили 160 часов
Мария Трапезникова
Поделиться:
Мужчина получил 160 часов обязательных работ за оскорбление полицейскогоМужчина получил 160 часов обязательных работ за оскорбление полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Ирбите местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в публичном оскорблении полицейского при исполнении. Мужчина выложил на YouTube ролик, в котором стал обзывать начальника МВД Ирбита.

- В нем он умышленно, с целью публичного унижения чести и достоинства личности, в неприличной форме высказал в адрес полицейского слово, которое содержит унизительную оценку деятельности начальника МВД «Ирбитский», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В итоге, суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Готовьтесь к пробкам: Юрий Чайка пообщается с бизнесменами в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на время сильных холодов откроют пункт помощи бездомным
Самая знаменитая в СССР екатеринбургская телебашня отметила 60-летие
Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры
Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом
Дополнительные поезда на период новогодних каникул назначены на СвЖД
В Екатеринбурге заморозили строительство нового здания НИИ ОММ
На Урале энергетики банкротят «Водоканал» из-за долгов в 96 миллионов
Новый Уральский центр ядерной медицины спасет больше тысячи онкобольных за год
Школьницей помогала оборонять Ленинград от фашистских бомб: екатеринбурженке, пережившей блокаду, исполнилось 90 лет
«Употребляю, но не часто»: уральца, которого полицейские нашли в лесу с наркотиками, отправили под суд
«Пошел устраиваться на работу в ресторан и пропал»: в Екатеринбурге с начала ноября ищут 19-летнего парня
На Уралмаше в холод энергетики меняют ветхие теплосети
«Жесть, что творится»: в Екатеринбурге водители выстроились в длинные очереди, чтобы пройти медкомиссию
Встретились в кафе и танцевали: мужчиной, с которым в последний раз видели пропавшую молодую маму, оказался южанин
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Екатеринбурге завершились поиски Юлии Лесниковой
На Урале под суд отправили сотрудницу банка, которая обокрала VIP-клиента на два миллиона
Средняя зарплата уральцев за осень почти дотянула до 40 тысяч рублей
Из соседнего дома эвакуировали семь человек: под Екатеринбургом сгорел автосервис
Екатеринбургу выделят больше денег на медицину и благоустройство
«Какое потепление!»: к выходным из Екатеринбурга уйдут холода
«Очень торопился домой»: на Вторчермете иномарка сбила школьника, который перебегал дорогу на красный
Синоптики обещают екатеринбуржцам ослабление мороза
«Угрожают убийством»: родным депутата Гордумы Екатеринбурга мстят за его позицию по скверу
В Екатеринбурге наградили профессиональных спасателей и тех, кто бросился на помощь по зову сердца
На Уралмаше в Сквере Дружбы появилась «Гармония»