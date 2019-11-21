Уралец выложил на YouTube ролик, в котором оскорбляет полицейского, и попал на обязательные работы
Ему назначили 160 часов
Мужчина получил 160 часов обязательных работ за оскорбление полицейскогоФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ирбите местного жителя отправили под суд. Его обвиняют в публичном оскорблении полицейского при исполнении. Мужчина выложил на YouTube ролик, в котором стал обзывать начальника МВД Ирбита.
- В нем он умышленно, с целью публичного унижения чести и достоинства личности, в неприличной форме высказал в адрес полицейского слово, которое содержит унизительную оценку деятельности начальника МВД «Ирбитский», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
В итоге, суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU