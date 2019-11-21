Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры

СЕГОДНЯ 13:26 2019-11-21T15:35:02+03:00

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Ирбитская межрайонная прокуратура решила проверить жилищные права детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. И выяснила, что все они живут в старых домах, хотя, по факту, им должны были выдать новые квартиры.

- Так, в Ирбите в 2015 году на учет встал молодой человек, который жил в доме-интернате. Своего жилья у него не было, хотя он имел на него право - после выпуска из интерната, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - А на момент прокурорской проверки он жил в съемной квартире.

Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием выдать всем детям-сиротам жилье в новостройках. Суд их удовлетворил, и сегодня, 21 ноября, все 14 человек получили новые квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU