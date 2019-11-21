Благодаря прокуратуре 14 детей-сирот на Урале получили новенькие квартиры
Ирбитская межрайонная прокуратура решила проверить жилищные права детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. И выяснила, что все они живут в старых домах, хотя, по факту, им должны были выдать новые квартиры.
- Так, в Ирбите в 2015 году на учет встал молодой человек, который жил в доме-интернате. Своего жилья у него не было, хотя он имел на него право - после выпуска из интерната, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - А на момент прокурорской проверки он жил в съемной квартире.
Тогда прокуратура обратилась в суд с требованием выдать всем детям-сиротам жилье в новостройках. Суд их удовлетворил, и сегодня, 21 ноября, все 14 человек получили новые квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU