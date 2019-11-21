2019-11-21T12:31:51+03:00
Общество

Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом

В нем солист Олег Ягодин колесит по городу на черной «Волге»
Мария Трапезникова
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Уральская группа «Курара» выпустила клип на песню «Барнаул», которая вошла в их новый альбом – «Кафка». В нем музыканты отдают дань одному из самых любых городов.

Режиссером стал Арнольд Железнов, который специально для съемок прилетел в Екатеринбург из США. В итоге, получилось очень атмосферное черно-белое видео в советской эстетике.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Основную часть времени уделяют Уралмашу – самому «советскому» району города. Тут показаны главные достопримечательности – от знаменитой Белой башни до многострадального «Супрематического креста» Покраса Лампаса.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

- Барнаул для нас как Твин Пикс или город Зеро – самый дальний и маленький город в сибирских турах с самыми благодарными людьми, - рассказали музыканты. – Город-фантом – этот образ точно угадал режиссер Железнов. Тут речь не о Барнауле и не о Екатеринбурге, а об этой вечной дороге, которую мы так любим и в которой сливаются дома, люди, названия.

Показываем вам новый клип:

Уральская группа "Курара" выпустила новый клип.Видео: официальная страница группы во "ВКонтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

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