Уралмашевский нуар и советская эстетика: уральская группа «Курара» выпустила новый клип про город-фантом
Уральская группа «Курара» выпустила клип на песню «Барнаул», которая вошла в их новый альбом – «Кафка». В нем музыканты отдают дань одному из самых любых городов.
Режиссером стал Арнольд Железнов, который специально для съемок прилетел в Екатеринбург из США. В итоге, получилось очень атмосферное черно-белое видео в советской эстетике.
Фото: скриншот с видео
Основную часть времени уделяют Уралмашу – самому «советскому» району города. Тут показаны главные достопримечательности – от знаменитой Белой башни до многострадального «Супрематического креста» Покраса Лампаса.
Фото: скриншот с видео
Фото: скриншот с видео
- Барнаул для нас как Твин Пикс или город Зеро – самый дальний и маленький город в сибирских турах с самыми благодарными людьми, - рассказали музыканты. – Город-фантом – этот образ точно угадал режиссер Железнов. Тут речь не о Барнауле и не о Екатеринбурге, а об этой вечной дороге, которую мы так любим и в которой сливаются дома, люди, названия.
Показываем вам новый клип:
Уральская группа "Курара" выпустила новый клип.Видео: официальная страница группы во "ВКонтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU