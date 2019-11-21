Школьницей помогала оборонять Ленинград от фашистских бомб: екатеринбурженке, пережившей блокаду, исполнилось 90 лет

СЕГОДНЯ 10:41 2019-11-21T10:41:07+03:00

Перед Великой Отечественной войной семья Татьяны Рассоловой ненадолго переехала в Северную столицу, а когда блокада была снята, вернулась в родной Свердловск

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Уроженке Екатеринбурга Татьяне Рассоловой, живущей в Верх-Исетском районе, исполнилось 90 лет. Перед началом Великой Отечественной войны ее семья переехала жить в Ленинград и там в 12 лет Татьяне пришлось выживать с родными в условиях блокады.

– В августе 1941 года отец Татьяны Рассоловой был призван в армию, но уже в сентябре семья получила извещение о том, что он пропал без вести, – уточняют в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – О его судьбе ничего не известно до сих пор. Татьяна пережила первую, самую страшную блокадную зиму, когда для рабочих норма хлеба составляла только 250 грамм, для всех остальных – служащих, детей, иждивенцев – меньше в два раза.

Будучи школьницей, Татьяна Рассолова помогала в обороне Ленинграда. Вместе со старшей сестрой она находила сброшенные фашистами зажигательные бомбы, благодаря чему удавалось избежать пожаров. Весной 1942 года семью Татьяны эвакуировали назад в Свердловск. Здесь она поступила на биологический факультет УрГУ и впоследствии 30 лет преподавала на кафедре психологии педагогического института.

ИСТОЧНИК KP.RU