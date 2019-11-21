2019-11-21T10:35:57+03:00
Происшествия

«Употребляю, но не часто»: уральца, которого полицейские нашли в лесу с наркотиками, отправили под суд

Сейчас ему грозит до трех лет за попытку купить запрещенное вещество
Мария Трапезникова
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Мужчина купил наркотики через интернет, после чего вызвал такси и выехал по координатам в лесМужчина купил наркотики через интернет, после чего вызвал такси и выехал по координатам в лесФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Реже под суд отправили местного 38-летнего жителя, которого обвиняют в попытке купить наркотики массой 0,45 грамма. На днях полиция обнаружила его с «закладкой» в лесу, когда патрулировала территорию.

- Задержанным оказался неработающий мужчина. Сотрудникам полиции он пояснил, что употребляет наркотики, но не часто, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – В этот раз ему «приспичило», поэтому он заказал наркотики через интернет.

После оплаты ему выслали координаты места, где спрятана «закладка». Мужчина вызвал такси и отправился на поиски тайника. Вот только воспользоваться товаром ему так и не удалось – его задержали сотрудники полиции.

- После чего по координатам отыскали сверток и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики, - добавили в полиции.

На мужчину завели уголовное дело. Свою вину он полностью признал, в содеянном раскаивается. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет, однако его могут смягчить из-за того, что мужчина написал явку с повинной, а еще у него есть маленький ребенок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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