«Употребляю, но не часто»: уральца, которого полицейские нашли в лесу с наркотиками, отправили под суд
В Реже под суд отправили местного 38-летнего жителя, которого обвиняют в попытке купить наркотики массой 0,45 грамма. На днях полиция обнаружила его с «закладкой» в лесу, когда патрулировала территорию.
- Задержанным оказался неработающий мужчина. Сотрудникам полиции он пояснил, что употребляет наркотики, но не часто, - рассказали в пресс-группе УМВД по Свердловской области. – В этот раз ему «приспичило», поэтому он заказал наркотики через интернет.
После оплаты ему выслали координаты места, где спрятана «закладка». Мужчина вызвал такси и отправился на поиски тайника. Вот только воспользоваться товаром ему так и не удалось – его задержали сотрудники полиции.
- После чего по координатам отыскали сверток и отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики, - добавили в полиции.
На мужчину завели уголовное дело. Свою вину он полностью признал, в содеянном раскаивается. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет, однако его могут смягчить из-за того, что мужчина написал явку с повинной, а еще у него есть маленький ребенок.
ИСТОЧНИК KP.RU