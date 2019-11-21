2019-11-21T09:42:27+03:00
Общество

«Пошел устраиваться на работу в ресторан и пропал»: в Екатеринбурге с начала ноября ищут 19-летнего парня

Александр Москвин ушел из дома еще 5 ноября
Мария Трапезникова
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Молодой человек пропал еще 5 ноября. Фото: ПСО "Лиза Алерт"Молодой человек пропал еще 5 ноября. Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге волонтеры и полиция больше двух недель ищут 19-летнего Москвина Александра Владимировича. Молодой человек пропал еще 5 ноября, вышел из дома, чтобы устроиться на работу в один из ресторанов города, но так и не вернулся. О пропаже заявили его родители.

- Парень собирался поступать в университет, но, видимо, что-то у него не получилось. Работу ему помогали искать родители, они же его туда устраивали, - рассказали «Комсомолке» волонтеры из ПСО «Лиза Алерт».

Александр жил с родителями и раньше часто сбегал из дома. Его уже не первый раз разыскивают с полицией, однако в прошлом он не уходил так надолго. С родителями отношения у него хорошие.

- В последнее время родители во всем ему старались помогать, - уточнили волонтеры. – Друзья тоже не в курсе, где он может быть, никаких ссор между ними не было.

Приметы: нормальное телосложение, рост 170 сантиметров, темно-русые волосы и карие глаза.

На момент пропажи был одет в темно-синюю болоньевую куртку с капюшоном, черные джинсы, черные полуботинки и черную вязаную шапку.

Если вы вдруг видели где-то Александра Москвина или знаете, где он может находиться, позвоните по телефону: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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