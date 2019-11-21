На Уралмаше в холод энергетики меняют ветхие теплосети
На Уралмаше, в районе улицы Восстания, все утро идут раскопки. На участке специалисты ЕТК меняют часть ветхого трубопровода диаметром 200 миллиметров. Но жильцам переживать не стоит – воду и батареи у них отключать не будут.
- Однако на время ремонтных работ отопление и горячая вода будут обеспечиваться по сниженным параметрам: температура воды составит около +50, - отметили энергетики. – В этой зоне сейчас восемь домов.
Закончить работы планируется до 20:00, но энергетики постараются закончить раньше. После этого вода и отопление вернутся к жителям в полном объеме.
- Энергетики просят прощения за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок, - добавили в ЕТК.
ИСТОЧНИК KP.RU