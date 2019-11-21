На Уралмаше в холод энергетики меняют ветхие теплосети

СЕГОДНЯ 09:06 2019-11-21T09:08:24+03:00

Но жильцам переживать не стоит – горячую воду и отопление у них не отключат

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На Уралмаше, в районе улицы Восстания, все утро идут раскопки. На участке специалисты ЕТК меняют часть ветхого трубопровода диаметром 200 миллиметров. Но жильцам переживать не стоит – воду и батареи у них отключать не будут.

- Однако на время ремонтных работ отопление и горячая вода будут обеспечиваться по сниженным параметрам: температура воды составит около +50, - отметили энергетики. – В этой зоне сейчас восемь домов.

Закончить работы планируется до 20:00, но энергетики постараются закончить раньше. После этого вода и отопление вернутся к жителям в полном объеме.

- Энергетики просят прощения за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок, - добавили в ЕТК.

ИСТОЧНИК KP.RU