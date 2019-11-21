2019-11-21T09:08:24+03:00
Общество

На Уралмаше в холод энергетики меняют ветхие теплосети

Но жильцам переживать не стоит – горячую воду и отопление у них не отключат
Мария Трапезникова
Поделиться:
Работы планируют закончить уже к вечеруРаботы планируют закончить уже к вечеруФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На Уралмаше, в районе улицы Восстания, все утро идут раскопки. На участке специалисты ЕТК меняют часть ветхого трубопровода диаметром 200 миллиметров. Но жильцам переживать не стоит – воду и батареи у них отключать не будут.

- Однако на время ремонтных работ отопление и горячая вода будут обеспечиваться по сниженным параметрам: температура воды составит около +50, - отметили энергетики. – В этой зоне сейчас восемь домов.

Закончить работы планируется до 20:00, но энергетики постараются закончить раньше. После этого вода и отопление вернутся к жителям в полном объеме.

- Энергетики просят прощения за доставленные неудобства, вызванные необходимостью максимально привести теплотрассы в порядок, - добавили в ЕТК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый уральский центр ядерной медицины спасет больше тысячи онкобольных за год
Школьницей помогала оборонять Ленинград от фашистских бомб: екатеринбурженке, пережившей блокаду, исполнилось 90 лет
«Употребляю, но не часто»: уральца, которого полицейские нашли в лесу с наркотиками, отправили под суд
«Пошел устраиваться на работу в ресторан и пропал»: в Екатеринбурге с начала ноября ищут 19-летнего парня
«Жесть, что творится»: в Екатеринбурге водители выстроились в длинные очереди, чтобы пройти медкомиссию
Встретились в кафе и танцевали: мужчиной, с которым в последний раз видели пропавшую молодую маму, оказался южанин
Банк УРАЛСИБ отменил комиссию за обслуживание кредитной карты «Энерджинс» при обороте от 5 тысяч рублей
В Екатеринбурге завершились поиски Юлии Лесниковой
На Урале под суд отправили сотрудницу банка, которая обокрала VIP-клиента на два миллиона
Средняя зарплата уральцев за осень почти дотянула до 40 тысяч рублей
Из соседнего дома эвакуировали семь человек: под Екатеринбургом сгорел автосервис
Екатеринбургу выделят больше денег на медицину и благоустройство
«Какое потепление!»: к выходным из Екатеринбурга уйдут холода
«Очень торопился домой»: на Вторчермете иномарка сбила школьника, который перебегал дорогу на «красный»
Синоптики обещают екатеринбуржцам ослабление мороза
«Угрожают убийством»: родным депутата Гордумы Екатеринбурга мстят за его позицию по скверу
В Екатеринбурге наградили профессиональных спасателей и тех, кто бросился на помощь по зову сердца
На Уралмаше в Сквере Дружбы появилась «Гармония»